La silenziosa rivoluzione del Continente africano | ecco come i giovani chef tornati a casa stanno cambiando la cucina

(Di sabato 13 luglio 2024) Nei meandri della medina di Fez, Najat Kanaache, che ha frequentato le cucine del Noma, dello spagnolo El Bulli e del Per Se di New York prima di aprire Nur nel 2017, ne è convinta: «Dobbiamo smettere di vendere clichés». Vera forza della natura cresciuta nei Paesi Baschi, Kanaache è una degliche sta rivoluzionando ladel. Nell’immaginario collettivo occidentale, l’Africa si associa più facilmente a carestie, povertà e ristoranti improvvisati che a menu degustazione e piatti creativi. Oppure si pensa alle cene dei grand hotel che propongono unaeuropea e asiatica. In realtà, la scena gastronomica africana è in rapida e costante evoluzione anche grazie al rientro in patria difigli della diaspora: nati e cresciuti all’estero o espatriati per formarsi, molti di loro sonoper valorizzare e condividere la cultura gastronomica iperlocale o continentale.