La fuga tragicomica di Bozzoli beccato per l' aria condizionata

(Di sabato 13 luglio 2024) A mettere i carabinieri sulla pista giusta è stata la soffiata di un di un amico o di un familiare di Giacomo. La sua villa a Soiano, sul lago di Garda, era l'ultimo posto nella lista di quelli in cui il latitante potesse tornare. Troppo scontato. Ma qualcuno "a lui vicino", come dicono gli inquirenti, ha messo gli investigatori sulla pista giusta. C'è riserbo da parte degli investigatori, ma la soffiata riguarderebbe qualche dispositivo elettronico o comunque qualcosa di rilevabile telematicamente. La procura spicca così un decreto di perquisizione per i luoghi di riferimento dell'imprenditore 39enne, condannato all'ergastolo per aver ucciso lo zio nell'attività di famiglia, poi fuggito in Spagna e infine tornato in Italia dove è stato catturato.