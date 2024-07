La compagna di Morgan contro Schiatti e Lucarelli cosa è successo quando lei era incinta | Si vendicano per il successo Fate una cosa orribile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 luglio 2024) Sarebbe «solo vendetta» quella messa in pieditanto da Selvaggiaquanto da Angelica, che lo ha denunciato per stalking e diffamazione. A parlare per la prima volta è l’attualedel cantautore, Alessandra Cataldo, madre di una delle tre figlie di Marco Castoldi. A Mowmag, la donna ricostruisce la vicenda su cui è in corso da quattro anni un processo al tribunale di Lecco e prende totalmente le difese del suo compagno. I dispositivi disottollo da tre anni A cominciare dai messaggi in chat riportati dall’articolo di Selvaggiasul Fatto quotidiano, che secondo Cataldo alludono a vicende mai successe: «Erano uno sfogo tra amici in privato in un momento di sofferenza». Dopo l’allarme disulla foto usata dacome sfondo in una storia su Instagram in cui sarebbe ritratta la via di casa sua, Cataldo spiega che il compagno «non è mai andato nella sua via, non si è mai avvicinato a lei, infatti non ha nessuna restrizione».