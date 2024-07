Kylie Minogue pubblica il nuovo singolo My Oh My con Bebe Rexha e Tove Lo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 13 luglio 2024) LOS ANGELES –il“My Oh My” conLo per Bmg. Dopo una settimana di anticipazioni sul brano dell’inimitabile trio di popstar, i fan hanno atteso con ansia l’uscita di “My Oh My”. Con un accenno all’inconfondibile ritornello di“la la la”, una linea di basso martellante, un testo giocoso e la produzione del leggendario Steve Mac (Calvin Harris, Little Mix, The Saturdays, Ed Sheeran, One Direction, P!nk), la canzone è destinata a diventare la hit delle piste da ballo estive. Dopo un 2023 stellare con l’uscita del suo album “Tension” contenente la hit di successo mondiale “Padam Padam”, il 2024 si preannuncia essere altrettanto impegnativo per. Quest’anno ha già portato a casa il Global Icon Award ai BRIT, vinto un Grammy per il miglior brano pop dance per “Padam Padam”, partecipato al Met Gala, completato la sua residenza inaugurale a Las Vegas, si è esibita al WeHo Pride e hato “Midnight Ride” con Orville Peck e Diplo.