Kate Middleton torna tra la gente domani sarà alla finale di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 13 luglio 2024) Ha scelto, l’esclusività dell’ All England Club , l’immacolata tradizione del torneo più antico e prestigioso del tennis, per il suo nuovo ritornovita pubblica, dopo sei mesi di ansie, incertezze, cure mediche, lontano dall’occhio indiscreto dei media. L’annuncio - come da protocollo di corte - è arrivato da Kensington Palace :la principessaassisterà.