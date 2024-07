Jasmine Paolini sconfitta a Wimbledon | Sono triste ma ho realizzato un sogno

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 13 luglio 2024) Solo complimenti per l'azzurra che è stata battuta dalla ceca Barbora Krejcikova in tre set. Migliore il servizio dell'avversaria, un peccato aver buttato il primo set, ma c'è tanto di buono in due finali raggiunte e un futuro aperto verso le Olimpiadi.