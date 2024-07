Jasmine Paolini per le femministe annoiate è vietato dire bellissima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Se vivessimo in un mondo normale useremmo queste righe per parlare dell'impresa straordinaria di una tennista -- che prima tra le italiane giocherà oggi pomeriggio la finale di Wimbledon. La sua potenza, i suoi servizi, la sua energia travolgente mentre scende la china del gioco poi la risale d'un fiato, inghiottendo le rivali e sorprendendo il mondo per naturalità e talento. Invece tocca parlare di un titolo di giornale, banalizzo, di un aggettivo qualificativo, che la Gazzetta della Sport ha appiccicato addosso alla grande impresa corredandola della foto di lei e di un cuore vestito dei colori italiani. «!» Questo il titolo di prima pagina. Neanche il tempo di arrivare in edicola però che qualche femminista annoiata ha costruito un rigurgito di politicamente corretto attorno all'icona rosa del giornalismo sportivo, dando fuoco alle ceneri e invocando la rivoluzione copernicana dello sport femminile e la disfatta del maschio alfa.