Italia femminile Caruso in vista della Finlandia | Tifosi ci aiutino

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo lo 0-0 con l’Olanda, la nazionaleè tornata al Fortuna Stadion di Sittard per effettuare la seduta di scarico e iniziare a preparare l’ultimo e decisivo appuntamento del girone di qualificazione a Euro 2025. Grazie ai risultati di ieri sera, l’è di nuovo padrona del suo destino: una vittoria con lanella gara di martedì a Bolzano permetterebbe alle Azzurre di ottenere il pass per il torneo del prossimo anno. L’obiettivo verrebbe centrato anche in caso di pareggio e di contestuale sconfittaNorvegia contro le olandesi. Al riguardo ha parlato la centrocampista Arianna: “Dobbiamo assolutamente portare a casa i tre punti, siamo fortunate perché è tutto nelle nostre mani. Il CT ci ha fatto i complimenti per come abbiamo giocato con l’Olanda e, nonostante ci sia un pizzico di rammarico per non aver concretizzato le tante occasioni create, dobbiamo voltare pagina: scenderemo in campo con la giusta mentalità per completare il lavoro“.