Interrogazione al ministro Nordio | rom assolti dopo aver picchiato le figlie? Insorge la Lega

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) “Sull'assoluzione dei due genitori rom dall'accusa di maltrattamenti nei confronti delle lorominorenni, lachiede che ildella Giustizia si attivi il prima possibile per disporre immediati accertamenti sulla decisione presa dalla Corte d'Appello di Torino. Nulla può giustificare violenze e maltrattamenti perpetrati ai danni di minori. Vogliamo che sia fatta luce e giustizia vera su questa vicenda deprecabile, perché sia chiaro che nel nostro Paese atteggiamenti simili non possono essere tollerati in alcun modo”: a dichiararlo in una nota i deputati torinesi dellaAlessandro Benvenuto ed Elena Maccanti che annunciano un'aldella Giustizia Carlo. .