Instagram e Facebook Meta allenta la sorveglianza su Trump

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 13 luglio 2024) (Adnkronos) –ha comunicato che l'ex presidente Donaldnon sarà più soggetto a controlli rigidi per violazioni delle regole sui contenuti sui suoi account. In precedenza, anche una piccola infrazione poteva comportare la sospensione totale dell'account di, una penalità che non sarebbe stata applicata ad altri utenti per infrazioni .