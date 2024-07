Incursione abusiva notturna nella piscina di Milano | ecco il nuovo blitz dello scalatore del Duomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Se ne frega della denuncia per invasione di edifici e danneggiamento a suo carico e fa irruzioneBacone diper un tuffo notturno. Il responsabile è ancora una volta lui: Dedelate, loabusivo di 17 anni noto alle cronache per le arrampicate che pubblica poi su Instagram. La lista delle “vette” raggiunte è già piuttosto lunga: ildi, quello di Firenze, il Castello Sforzesco, un’auto della polizia, lo stadio di San Siro durante il concerto di Sfera Ebbasta e il teatro Ariston durante Sanremo. Daldia quello di Firenze, il climber fuorilegge Dedelate rischia ancora la vita per un selfie E ora, la nuova “impresa”.notte tra venerdì e sabato si è introdotto insieme a due amiciBacone di via Nicola Piccinni, nel complesso disport.