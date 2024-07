Incidente nel Senese feriti 4 agenti della polizia penitenziaria Uno è in codice rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Siena, 13 luglio 2024 – Un veicolocon quattrodel carcere napoletano di Secondigliano è rimasto coinvolto in unavvenuto nella provincia di Siena. Il bilancio è di un agente ricoverato inall'ospedale Scotte di Siena e gli altri tre anche loro in un ospedale,provincia, ma in condizioni meno gravi. “Siamo sgomenti per quanto accaduto - commentano i sindacalisti dell'Uspp Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio - ai colleghi del nucleo di Secondigliano la nostra vicinanza e sostegno sperando che tutti possono superare questo momento critico. Ai colleghi ribadiamo la nostra solidarietà". .