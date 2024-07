In Salento la denuncia di una 12enne | Violentata da un animatore

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 13 luglio 2024) Unasarebbe statada unin un villaggio turistico di Melendugno, in provincia di Lecce, mentre si trovava in vacanza con i genitori. Arlo sarebbe stata lei stessa: la minore, infatti, avrebbe raccontato alla mamma e alla zia di aver subito abusi. In ospedale è stato attivato il codice rosa, un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato alle vittime di violenza. Sull'episodio sta indagando la Procura di Lecce. .