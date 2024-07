In arrivo l’anticiclone africano temperature fino a 40 gradi | Benevento tra le più calde d’Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in, che al Centro-Sud potrebbe protrarsi probabilmentea fine luglio e il cui picco è atteso fra il 18 e il 19 luglio, cona 40in alcune città. Previsto caldo record anche in quota cona 24a 1.500 metri, maggiori dei 20registrati durante il passaggio deldel 2012. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. In generale,si annuncia ovunque più caldo rispetto al suo passaggio nel 2012, “quando leal suolo faticarono a raggiungere i 37°C”, rileva Gussoni. Si prevedono infatti 42a Foggia e Taranto, 41 a, Siracusa e Firenze e Terni, 40 ad Agrigento, Caserta e Ferrara.