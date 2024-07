Il Rinascimento di Macron finisce in zuffa

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 13 luglio 2024) Il premier dimissionario è l’unico candidato a diventare il nuovo capogruppo. Ma l’ormai ex ministro Gérald Darmanin lo boccia via sms: «L’unità non si ottiene per decreto». Intanto la sinistra continua a dividersi. E il futuro governo rischia di nascere solo a fine agosto. .