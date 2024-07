Il prezzo trapelato del Samsung Galaxy Ring potrebbe sorprenderti

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di sabato 13 luglio 2024) Siamo a pochi giorni dall’eventoUnpacked, previsto per il 10 luglio al Museo del Louvre di Parigi. Qui,dovrebbe presentare ilZ Flip6,Z Fold6,Watch7,Watch Ultra, la serieBuds3 e l’anello per il monitoraggio della salute,. Informazioni sulsono già trapelate più volte in passato. Il mese ? .