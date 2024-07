I migliori oli della Calabria scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 13 luglio 2024) Laoggi rappresenta poco meno del 15%produzione olearia nazionale. Un'importantissima fonte di oro verde la cui storia olivicola affonda le radici nelle colonie magnogrece di Locri, Sibari, Crotone, Squillace e Reggio. Una cultura dell'olivo che prosegue con i Bruzii e i Bizantini e poi con i Romani per poi rifiorire intorno al 1300 e raggiungere il suo culmine produttivo nel Rinascimento con un impianto massiccio di ulivi che ha cambiato il paesaggio regionale fino ai nostri giorni. La campagna olearia 2023/2024 L'ultima annata si è attestata su un segno positivo che ha riguardato tutto il sud Italia. Un incremento, però, che è stato meno rilevante di quello pugliese soprattutto per le marcate differenze tra la parte tirrenica, che ha registrato volumi in flessione, e quella ionica che invece è si è attestata in crescita.