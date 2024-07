Giovanni Pellielo Olimpiadi Parigi 2024 tiro a volo | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Non chiamatelo tiratore, chiamatelo pure leggenda., icona del(specialità trap) sta scaldando i motori per la sua (tenetevi forte) ottava olimpiade della carriera. E lo farà come sempre con le ambizioni più grandi. Il suo curriculum parla per lui: 9 medaglie iridate (3 d’oro), 9 metalli continentali (3 d’oro), 15 podi nelle Finali di Coppa del Mondo (6 al primo posto) e, soprattutto, 4 medaglie olimpiche (Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Rio De Jainiero 2016) dove manca solo l’oro all’appello: la pedana francese potrebbe essere in tal senso il contesto ideale per assistere all’ennesima magia di “Johnny”. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Vercelli, 11/1/1970Sport e disciplina:(trap)Quando gareggia: lunedì 29 luglio (qualificazione), martedì 30 luglio (qualificazione + ev.