Genoa inizia il RITIRO in Val di Fassa | assenti Retegui Vasquez e Malinovski il MOTIVO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 13 luglio 2024)ilin Val die Malinovskyi, ile i dettagli del programma Ildà il via alla stagione 2024/2025. Quest’oggi, in Val di, i rossoblu hannoto ildi preparazione alla nuova annata. Gli unicisonoe Malinovskyi , ancora in .