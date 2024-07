Francesca Fangio Olimpiadi Parigi 2024 nuoto | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Seconda partecipazione olimpica per. Dopo aver tribolato non poco per la conquista della qualificazione a Cinque Cerchi, la prestazione ottenuta al Trofeo Settecolli, tenendo conto delle tabelle di World Aquatics, ha permesso alla nostra portacolori di essere anei 200 rana. Nel contesto a Cinque Cerchi l’atleta allenata da Stefano Franceschi proverà a migliorare il suo personale di 2:23.06 per approdare alla Finale. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Livorno, 17 agosto 1995 Sport e disciplina:(200 rana) Quando gareggia: mercoledì 31 luglio (batterie 200 rana), mercoledì 31 luglio (semifinale 200 rana), giovedì 1° agosto (finale 200 rana) .