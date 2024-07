Fenomeno delle baby gang a San Giorgio del Sannio fermato 16enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua a produrre risultati positivi l’attività preventiva di controllo svolta dai militari della Compagnia Carabinieri di Benevento. Nell’ambito della giurisdizione di competenza, in particolare nel territorio di Sandel, nella serata di ieri è stato predisposto un controllo del territorio ad alto impatto con servizi intensificati, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività economiche e sociali. I controlli, inseriti nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Benevento per la movida sicura, sono stati finalizzati a garantire ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza e contribuire al divertimento responsabile per i tanti giovani nelle ore serali/notturne, in particolar modo nelle piazze principali e nei locali maggiormente frequentati dai ragazzi.