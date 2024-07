Fedez stop forzato dopo il ricovero | Ho bisogno di riposo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) (Adnkronos) –deve fermarsiilper emorragia. “E’ con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per sabato. Hodie di recuperare un po’ le forze”, scrive il rappersulle sue stories di instagram.era stato ricoverato nei giorni scorsi al Policlinico di Milano per un’emorragia interna, strascico dell’operazione subita in passato fa a causa di un tumore al pancreas. L’artista è stato persino costretto a smentire fake news che hanno accostato ilall’abuso di droga e alcol. Già nello scorso autunno,era stato ricoverato per le emorragie provocate da 2 ulcere: l’ultimo episodio, ha spiegato, per fortuna è stato meno violento. Oraè tornato a casa, e ha postato qualche storia in cui compare a casa con i figli.