Fabriano tornata dopo 9 mesi in città la tela di Orazio Gentileschi ' Maddalena Penitente'

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024)(Ancona), 13 luglio 2024 - E’nelladella carta, nel pomeriggio di ieri, la preziosadiSanta Maria’, dipinta tra il 1612 ed il 1615 dal famoso pittore su incarico della Pia Università dei Cartai fabrianesi,di operazioni di restauro eseguite in uno studio specializzato della provincia di Macerata. Le fasi del rientro hanno interessato le vie del centro storico die la piazza del Comune con sosta nei pressi della Fontana Sturinalto, in un ideale abbraccio di ‘ben’, per concludersi alla Chiesa di Santa Maria, luogo sacro ceduto nel 1839 dal Papa Gregorio XVI alla Pia Università dei Cartai perché “la uffizi come da tempi remoti hanno fatto”.