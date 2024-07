Evoluzione e difetti dei vini macerati italiani | cronaca di un movimento che sta cercando la sua maturità???????

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 13 luglio 2024) Perché l’anfora è diventata un fenomeno di moda? Come mai è così connessa al concetto di vino artigianale? Non sarà eccessivo parlare di rivoluzione? Ce lo siamo chiesti al primo evento dedicato ai contenitori di argilla organizzato da Merano WineFestival etaly a Verona presso le Gallerie Mercatali: un'esperienza che ci ha portato a riscoprire la Georgia e la sua storia enologica, ragionando con produttori, giornalisti e master of wine. Le varianti in pista sono tante: argilla, cocciopesto e grès, così come numerose sono le interpretazioni nella fattura, nella forma e negli obiettivi che si vogliono ottenere. Vien da sé che anche il panorama deirisulta piuttosto complesso, con diversi chiaroscuri. Le qvevri: l'origine delle anfore Il nome della rassegna, Amphora Revolution, richiama il famoso titolo del libro Amber Revolution, scritto nel 2017 dal giornalista inglese Simon J.