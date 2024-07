Euro 2024 Spagna-Inghilterra | attesi i membri delle case reali e i premier

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) E’ tutto pronto per la finale ditra, in programma per domani sera. Le autorità attese a Berlino sono diverse, per entrambi i Paesi, che vantano una monarchia costituzionale. Il principe William e il re Felipe VI rappresenteranno ledei rispettivi Stati, ma saranno presenti anche ilinglese Keir Starmer e lo spagnolo Pedro Sanchez.e iSportFace. .