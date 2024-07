Euphoria S3 | le riprese della nuova stagione da gennaio 2025

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo una lunga attesa, la terzaserie di successoè pronta per muovere i primi passi sul set. Ebbene, dopo una serie di ritardi, dovuti maggiormente dalle problematiche dovute agli scioperi hollywoodiani dello scorso anno, HBO si è detta finalmente sicura che i lavori di sviluppoterzapartiranno da. Francesca Orsi, vicepresidente esecutivoprogrammazione HBO e capo delle serie drammatiche e dei film, ha dichiarato (via Variety): “Siamo entusiasti di iniziare la produzione di ‘’ a. La collaborazione creativa con Sam e questo incredibile cast è per noi motivo di grande gioia. Non vediamo l’ora di dare vita a questaper i fan.“ In aggiunta alle dichiarazioniOrsi, risulta ad oggi certo la riconferma “quasi” in blocco del cast delle prime due stagioni, ossia Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie ed Eric Dane, con le eccezione di Angus Cloud (scomparso prematuramente lo scorso agosto) e Barbie Ferreira, che ha confermato da tempo che non farà ritorno per le nuove stagioni di