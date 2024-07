Enel nuovo Global Energy Partner della società sportiva Calcio Napoli 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 luglio 2024)scende in campo con tutta la sua energia al fiancoSSCe diventa ilsquadra partenopea per le prossime due stagioni. È già attivo nel ritiro estivo di Dimaro, in programma fino al 21 luglio, il Napoli Summer Village powered by, un’area dove i tifosi potranno partecipare ad attività di intrattenimento e scoprire, attraverso i prodotti e le offerte di, come contribuire alla transizione energetica del Paese. L’azienda sarà presente anche nella seconda parte del ritiroSSC Napoli come title sponsor del Summer Village di Castel di Sangro. Ad agosto, con l’avviostagione,farà il suo ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona comparendo a bordocampo, sui maxischermi e nei backdrop utilizzati per le interviste pre e post match nelle partite casalinghe del club.