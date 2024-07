Empoli | scoperto a spacciare eroina ai giardini della stazione Arrestato

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 13 luglio 2024) Nell’ambito dell’attività preventiva per il contrasto al degrado nella zonaferroviaria di, connessa al fenomeno dello spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nella zona, i Carabinieri hanno tratto in arresto, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 27enne di nazionalità nigeriana L'articoloaiproviene da Firenze Post. .