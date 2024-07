Elezioni farsa in Iran e dissidenze da studiare ha vinto Pezeshkian il candidato etichettato come riformista

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 13 luglio 2024) Sabato 28 giugno, l'Associazione Italia-ed altre realtà della dissidenzaiana in Italia, si sono ritrovate davanti all'Ambasciata della repubblica islamica per manifestare contro le "presunte", svolte innei giorni scorsi.era prevedibile nel canovaccio di una messa in sc .