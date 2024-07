Ecoattivisti a Padovavernice su strada

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 luglio 2024) 16.20 Blitz di Ultima Generazione a Padova. Tre attivisti della campagna Fondo Riparazione hanno versato vernice sullaadiacente a Prato della Valle, dove si tiene il mercato del sabato. Gli ambientalisti si sono dipinti con carbone vegetale, poi si sono seduti sulle strisce pedonali. Avevano degli striscioni che spiegavano l'azione contro l'inasprimento della repressione per le proteste pacifiche in Italia. Sono intervenute le forze dell'ordine che hanno portato via i dimostranti.