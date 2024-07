Donatori congelano 90 milioni per Biden

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

7.40 Alcuni dei principali donatori per la campagna presidenziale di Joe Biden annunciano che congeleranno 90 milioni di dollari finché il presidente resterà in corsa. Nonostante le crescenti pressioni affinché si ritiri, tuttavia, Biden non molla: "Correrò e vincerò", ha assicurato durante un evento in Michigan. "Trump lavora per le grandi aziende farmaceutiche e petrolifere, io per gli americani", ha poi detto il presidente.