Daniele Lavia Olimpiadi Parigi 2024 volley | scheda e giorni di gara

(Di sabato 13 luglio 2024)è uno degli schiacciatori di punta della Nazionale al pari di Alessandro Michieletto e rappresenta una pedina fondamentale del gruppo. Il martello gode in particolar modo di grandi doti difensive e in fase offensiva si fa sempre trovare pronto, mettendosi in mostra con delle buone giocate. Dopo aver già incantato nelle ultime annate agonistiche, alla seconda apparizione ai Giochi si insegue una medaglia. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Cariati (Cosenza), 4 novembre 1999 Sport e discipina:Quando gareggia: 26 luglio (Italia-Brasile), 30 luglio (Italia-Egitto), 3 agosto (Italia-Polonia), eventuale 5 agosto (quarti di finale), eventuale 7 agosto (semifinali), eventuali 9-10 agosto (finali) .