Da oggi i più fragili viaggiano in tranquillità | approvato un contributo per i trasporti

(Di sabato 13 luglio 2024) Pisa, 13 luglio 2024 - La giunta comunale hauna nuova misura a sostegno delle personein condizioni di difficoltà. Si chiama “Viaggio in” e prevede undi 200 euro, una tantum, per le persone, residenti nel Comune, che hanno necessità di un servizio di trasporto per motivi sanitari, quali taxi, Ncc, operatori che forniscono servizi sociali e/o cooperative di trasporto. «È una misura economica che viene attuata per la prima volta - spiega l’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Pisa Giovanna Bonanno - e che abbiamo voluto prevedere per assicurare un ulteriore aiuto e sostegno alle persone in condizione dità. Come Amministrazione abbiamo a cuore le persone, gli anziani, le persone sole, che si trovano in difficoltà e questovuol essere un’ulteriore conferma dell’attenzione che riserviamo a tutti coloro che hanno bisogno, senza lasciare indietro nessuno.