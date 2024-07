Cremlino | Risponderemo a missili Usa capitali europee i potenziali bersagli

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 13 luglio 2024) (Adnkronos) – La Russia ha le capacità sufficienti per rispondere aia lungo raggio che gli Stati Uniti intendono dispiegare in Germania a partire dal 2026, ha affermato il portavoce del, Dmitry Peskov, sottolineando che in tal caso isarebbero le. In una intervista al giornalista star Pavel Zarubin, .