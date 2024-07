Contrordine | la maionese non è francese ma italiana Ecco tutta la storia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 13 luglio 2024) Come molte altre ricette ormai entrate stabilmente nella nostra cucina, anche lanon ha origini ben chiare. La sua nascita è connotata da false partenze e versioni inusuali che oggi sono scomparse. L’idea di base è geniale: viene usato il tuorlo dell’uovo crudo per stabilizzare un’emulsione tra un grasso – solitamente l’olio – e un liquido come l’aceto o il limone, dando origine a un composto morbido e delicato. La sua fortuna è segnata dalla semplicità dei suoi ingredienti e dalla velocità di esecuzione, tanto che si è affermata come base per la realizzazione di molte altre salse come la cocktail, la bernese, la tartara e così via. La "" degli Antichi Romani Una preparazione così semplice che potrebbe essere stata inventata in qualsiasi epoca.