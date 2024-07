Conte | Se parlassi di qualcosa di diverso scudetto qualcuno dovrebbe internarmiLIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024)in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, dopo la sessione di allenamento mattutina per il Napoli. Sei soddisfatto di questo inizio di mercato del Napoli? «Sul discorso del mercato, come le altre cose, stiamo dando dimostrazione di avere una visione chiara sulle cose da fare. Penso che sia giusto per un club come il Napoli operare sia per il presente che per il futuro. C’è Rafa Marin che è di buona prospettiva, lo stesso vale per Buongiorno. Poi inevatibilmente si ragiona sul presente, per cercare di migliorare quello fatto l’anno scorso. C’è stata un’occasione per Spinazzola e l’abbiamo colta. Stiamo facendo mercato giusto, poi vediamo». In questi primi tre giorni sono emerse le scorie dello scorso anno? C’è un lavoro mentale da fare? «Inevitabilmente le scorie della passata stagione non sono del tutto andate.