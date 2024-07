Cinquecento euro a posto letto in nero | così il dentista di Alba lucrava sui migranti sfruttati nelle Langhe

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di sabato 13 luglio 2024) Il professionista, titolare di uno studio in centro ad, è stato denunciato alla procura di Asti. Gestiva un affittacamere per i braccianti del vino in un edificio delle Ferrovie: un tugurio di dieci stanze dove stipava i lavoratori violando l’ordinanza di chiusura del.