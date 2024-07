Cinema | Alec Baldwin archiviato il processo per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Il giudice del New Mexico hail caso dicontro l’attoreper la sparatoria mortale accaduta sul set del film ‘Rust’. L’attore, riporta la Bbc, è scoppiato in lacrime quando è stata pronunciata la sentenza. Nell’ottobre Halyna Hutchins, una direttrice della fotografia, fu colpita da una pistola con cuistava armeggiando durante le prove. È la seconda volta che il caso contro l?attore vienedalla sparatoria dell?ottobre 2021. Al momento, secondo quanto riportano i media americani, non verrà processato nuovamente. Un aspetto chiave del caso è stato il modo in cui le munizioni vere sono finite sul set, e gli avvocati dihanno messo in dubbio le indagini e gli errori commessi dalle autorità che hanno esaminato la scena.