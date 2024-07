Cina | primo visto elettronico del Paese emesso a Shanghai

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 lug – (Xinhua) – Il comune dihaile-visa della, una mossa significativa per ilnella promozione dell’uso dei visti elettronici. Tenendo un e-visadagli Affari governativi dell’Ufficio per l’amministrazione delle uscite e degli ingressi dell’Ufficio di pubblica sicurezza di, un uomo di cognome Chung, proveniente da Singapore, e’ arrivato all’aeroporto Internazionale diPudong in aereo verso le 13:00 di ieri, secondo l’ufficio. Dopo essere stato ispezionato e confermato dalle autorita’ di ispezione di frontiera, ha attraversato il confine, diventando ilstraniero ad entrare nelcon un e-visa. “La richiesta e l’uso dell’e-visa sono molto convenienti.