Cina | mantide orchidea diventa assistente insegnante in una lezione di biologia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2024) Kunming, 13 lug – (Xinhua) – Unaha “insegnato” conoscenze diagli studenti, svolgendo un ruolo di “” in unadiall’aperto per una scuola media inferiore nello Yunnan, in. Agenzia Xinhua.