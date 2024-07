Chi va meglio nei sondaggi politici crescono M5s e Avs mentre calano Pd e Lega

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 13 luglio 2024) Il primo posto di Fratelli d'Italia non è in discussione, e il Pd resta solidamente al secondo,neiè lotta per il terzo: Forza Italia e Movimento 5 stelle sono separati da pochi decimi. Alleanza Verdi-Sinistra cresce ancora,cala Azione. Sono i risultati del nuovoo elettorale Dire-Tecnè. .