Caporalato | 33 lavoratori ridotti in schiavitù in provincia di Verona blitz Gdf

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 lug. (Adnkronos) – Le fiamme gialle di Legnago hanno eseguito a una serie di perquisizioni delegate dalla procura dinei confronti di due cittadini indiani, residenti a Cologna Veneta (), entrambi indagati per riduzione o mantenimento ino in servitù e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nel corso delle attività di indagine è emerso che i due responsabili avevano promesso a numerosiindiani un futuro migliore in Italia, richiedendo a ciascuno di loro la somma di 17mila euro in cambio dell?ingresso nel territorio nazionale e di un permesso di lavoro stagionale. Per far fronte a questo pagamento isono stati costretti, in alcuni casi, a impegnare i loro beni di famiglia e, in altri, a indebitarsi direttamente con i due ‘caporali’.