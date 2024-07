Capezzone | capre di sinistra il referendum è scritto male

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Che spettacolo la scombiccherata consecutio temporum della: prima depositano i quesiti referendari alla Corte di Cassazione e soltanto poi leggono quello che hanno(e s'incazzano tra loro a scoppio ritardato). Prima fanno le foto in posa tutti sorridenti, inclusi i rappresentanti di Anpi e Wwf (più una rediviva e se possibile ancora più incattivita Rosy Bindi), e soltanto dopo si accorgono di aver fatto una solenne cazzata. Eppure gli sarebbe bastato leggere Libero per fermarsi un attimo a riflettere. Con sportività e spirito cavalleresco, infatti, li avevamo avvisati in epoca non sospetta del fatto che untotalmente abrogativo della legge che istituisce l'Autonomia differenziata sarebbe stato incostituzionale. È una vecchia storia (solo apparentemente tecnica): poiché la Corte Costituzionale è da sempre stata ostile verso l'istituto referendario, ad ogni occasione ha esteso, aggravato e complicato la sua giurisprudenza in materia, aggiungendo ogni volta un nuovo criterio per non ammettere un quesito, oltre alle ipotesi già fissate direttamente dall'articolo 75 della Costituzione.