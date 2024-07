Calciomercato | Salernitana Franco Tongya sbarca in Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 13 luglio 2024) L'esterno offensivono ex Juventus Under 23 arriva dall'Odense. ROMA - Laabbraccia. L'esterno offensivono, 22enne, arriva dall'Odense, squadra danese, dopo un anno in prestito all'AEK Larnaca (a Cipro). In precedenza per lui esperienze nelle seconde squadre di .