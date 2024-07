Calciomercato Milan Alvaro Morata a un passo | i dettagli e quando arriva

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 13 luglio 2024)è davvero ad undal trasferimento nel club rossonero: idel contratto esi prepara a vestire la maglia rossonera: eccopuòre View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)a un: iLEGGI ANCHE Stadio, passi in avanti per l’impianto a San Donato: a breve ci sarà un incontro importante! L'articoloa un: iproviene da Daily. .