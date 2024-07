Calciomercato Genoa FORTE INTERESSE per Matteo Cancellieri Le ultime sul rinforzo offensivo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 13 luglio 2024)mente interessato per quanto riguarda le strategie ligure. Ecco la situazione Ilmente interessato adella Lazio per cercare di rinforzare a tutti i costi l’attacco rossoblu. Il giocatore, nonostante le richieste di Gilardino siano esplicite, non è seguito solo dai liguri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello .