Calciomercato Bologna salta il potenziale SOSTITUTO DI ZIRKZEE | l’annuncio è INEQUIVOCABILE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 13 luglio 2024)ilDI, tutti i dettagliè ad un passo dal Manchester United. Per il suo approdo in Inghilterra, infatti, manca solo l’ufficialità. Il, dunque, è alla ricerca di unall’altezza: le ultime notizie non sono però incoraggianti. Come riportato dal profilo ufficiale dell’AZ .