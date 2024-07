Buon compleanno Maria Grazia Branchetti Sandro Filipponi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2024), Harrison Ford, Gian Luigi Gessa, Gino Lavagetto, Malisa Longo, Piergiorgio Odifreddi, Maurizio Sacconi, Nino Spirlì, Pierantonio Zanettin, Pasquale Marino, Federico Bricolo, Benny Benassi, Roberto Cota, Luca Bizzarri, Jarno Trulli, Eleonora Pedron, Salvatore Rossini, Ilena Draisci, Luca Marconi, Federica Tognalini, Marta Masoni Oggi 13 luglio compiono gli anni:, storica dell’arte, saggista;, dirigente d’azienda; Gian Luigi Gessa, psichiatra, farmacologo; AlesBazzoni, ex calciatore; Enzo Zotti, politico; Guglielmo Mecozzi, ex calciatore; Nicola Occhiocupo, giurista, costituzionalista; Sveva Casati Modignani (Bice Cairati), scrittrice; Lino Cerati, ex tiratore; Gino Lavagetto, attore, sceneggiatore, doppiatore; Danilo Desideri, direttore della fotografia; Sergio Orlandi, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Peretta, ex calciatore; Harrison Ford, attore.