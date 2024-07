Braccianti ridotti in schiavitù maxi sequestro a 2 caporali nel veronese

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 13 luglio 2024) Avrebbero ridotto in33indiani, dietro la promessa di un futuro migliore in Italia. Per questo due cittadini indiani residenti a Cologna Veneta, in provincia di Verona, sono ora indagati per riduzione in, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La Guardia di finanza ha eseguito un decreto dipreventivo di beni da circa 475mila euro nei confronti dei due uomini titolari di ditte nel settore agricolo, senza dipendenti formalmente assunti e risultati evasori totali. .