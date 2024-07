Boxe russo Gadzhimagomedov campione mondiale Wba pesi bridger

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Il pugileMuslimha vinto il titolo didel mondo Wba nella nuova categoria di peso(fino a 101,6 kg), che era vacante. Il 27enne medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo ha battuto il cinese Zhaoxin Zhang per ko tecnico alla quarta ripresa, in un incontro disputato vicino Mosca e organizzato dall'Iba (ex Aiba). .